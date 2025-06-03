الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواجهة سفينة أسطول الحرية التي تتجه إلى غزة

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، في مؤتمر صحفي من تل أبيب آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة تؤدي غرضها"، وقال: "جاهزون لمواجهة سفينة أسطول الحرية التي تتجه إلى غزة".
وكان قد قال تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة دولية غير ربحية، إن إحدى سفنه غادرت ميناء كاتانيا الإيطالي الأحد متجهة إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، بعد فشل محاولة سابقة بسبب هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط.
إلى ذلك، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "الحرب التي نخوضها في غزة هي الأصعب منذ حرب الاستقلال"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بشكل يوميّ.
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