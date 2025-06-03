قوى الأمن: توقيف 9 سوريين و11 لبنانياً بجرائم مختلفة في الشمال

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّه "في إطار الخطة الأمنية التي تتبعها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار والحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصةٍ في محافظة الشمال، نفذت شعبة المعلومات بتاريخ 29 أيار 2025 حواجز ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في العديد من المناطق الشمالية".

وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت عن توقيف عشرين شخصًا في مناطق ضهر العين، أبي سمرا، إرده، العيرونية، بينهم:

– 11 من الجنسية اللبنانية بجرائم مختلفة، منها السرقة وتعاطي المخدرات.

– 9 من الجنسية السورية بجرائم سرقة، وترويج وحيازة مخدرات، وإقامة غير مشروعة.

وذكرت المديرية أنه تم ضبط مواد مخدرة بحوزة عدد منهم، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنية، عملًا بإشارة القضاء المختص.