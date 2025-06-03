"تاس": استئناف حركة النقل على جسر القرم بعد تعليق موقّت

أفادت وكالة "تاس" الروسية، عن "استئناف حركة النقل على ​جسر القرم​ بعد تعليق موقّت".

في وقت سابق، أعلن جهاز ​الأمن الأوكراني​، عن "تنفيذ عملية فريدة من نوعها عبر تفجير جسر القرم للمرة الثالثة، من خلال تفخيخ دعائمه من تحت الماء وتفجير 1100 كيلوغرام من المواد المتفجرة دون إصابة مدنيين، ما أدى إلى وضع الجسر في حالة طوارئ".

وأشار الجهاز إلى أنه "سبق أن هاجم جسر القرم مرتين في عامي 2022 و2023، وكرّر اليوم الاستهداف من تحت الماء"، مؤكداً أن "لا مكان لأي منشآت روسية غير قانونية على الأراضي الأوكرانية، وأن العدو استخدم الجسر شرياناً لتزويد قواته".

وشدد جهاز الأمن الأوكراني على أن "القرم أوكرانية وستبقى كذلك، وأن أي مظهر من مظاهر الاحتلال سيُقابل برد قاس".