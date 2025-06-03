وزير خارجية الصين: العلاقات الأميركية الصينية على مفترق طرق حرج

أكّد وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​، أنّ "​العلاقات الأميركية الصينية​ على مفترق طرق حرج"، وذلك في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.

ولفت إلى أن "التعاون والحوار بين أميركا والصين هما الخيار الوحيد الصحيح"، موضحًا أنّ "الاحترام المتبادل مطلب رئيسيّ في العلاقات الأميركية الصينية".

وبالإضافة للتصعيد التجاري بين البلدين، نددت وزارة ​الخارجية الصينية​ قبل أيام بتصريحات لوزير الدفاع الأميركي ​بيت هيغسيث​ "شوه فيها صورة الصين وادعى زورا أنها تشكل تهديدا عبر اتهامات وافتراءات"، وفق بيان صادر عنها.

وشددت على أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة هيمنة وتعد العامل الأساسي في زعزعة السلام والاستقرار في منطقة آسيا".

وذكرت أن "واشنطن نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي واستمرت في إذكاء التوترات في المنطقة"، مضيفة "قضية ​تايوان​ شأن داخلي صيني بحت ولا يحق لأي دولة التدخل فيه"، مشيرة إلى أنه "على واشنطن ألا تتوهم أنها تستطيع استخدام قضية تايوان ورقة ضغط ضدنا ويجب ألا تلعب بالنار".

هذا، وتعتزم الولايات المتحدة زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف بشأن مدى التزام ترامب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توتراً جديداً على العلاقات الأميركية الصينية المضطربة بالفعل.