أوضح وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّه "لو كان بإمكان الولايات المتحدة قصف منشآتنا النووية لما رأت حاجة للدخول في مفاوضات".
ولفت، خلال حفل توقيع كتابه "قوة التفاوض" في فندق الكورال بيتش في بيروت، إلى أنّه "لو لم نمتلك القدرة الدفاعية أو نطور برنامجنا النووي لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".
وأكّد أنّ "منعنا من تخصيب اليورانيوم في إيران خط أحمر وهذا واقع تدركه جميع الدول"، كاشفًا "أننا تلقينًا مقترحا أميركيًا فيه كثير من الغموض وسنجيب عليه خلال أيام وفقا لمصالحنا".
وأشار عراقجي إلى "أننا لا نطلب من أحد الإذن لمواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران"، وقال: "تخصيب اليورانيوم مصدر فخر لنا وإنجاز لعلمائنا وليس مستوردا لنتخلى عنه"، مضيفًا "مستعدون لبناء الثقة وتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من عدم توجيه التخصيب لسلاح نووي".
وأوضح أنّ "مليون إيراني بحاجة للأدوية التي ينتجها مفاعل طهران لذلك سيستمر التخصيب اليورانيوم في إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: منعنا من تخصيب اليورانيوم في إيران خط أحمر وسنجيب على مقترح أميركي خلال أيام وفق مصالحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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