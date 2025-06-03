شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: شائعات الإخوان لن تنجح فى زعزعة الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن جماعة الإخوان تواصل نشر الشائعات والأكاذيب فى محاولة فاشلة منهم لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، أو محاولة فاشلة للعودة للمشهد مرة أخرى.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصري والعالم أجمع عرف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وماذا كانت تفعل حين وصلت لسدة الحكم، وأنها جماعة إرهابية لا تعرف سوى القتل والدم، وبعدما لفظهم الشارع تريد هذه الجماعة وأنصارها نشر الشائعات فى محاولة فاشلة منهم للعودة للمشهد أو على الأقل ظنا منهم لزعزعة الأمن والاستقرار مرة أخرى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب، وتعمل الدولة المصرية على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتصدي للفكر المتطرف والتحريض الإعلامي الذي تمارسه الجماعات الإرهابية وأنصارها، وذلك من خلال الرد على الشائعات والأكاذيب التى تروجها الجماعة الإرهابية طوال الوقت ضد مؤسسات الدولة، والتشكيك فيما يجري على الأرض من مشروعات قومية.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية بمثابة الحرب النفسية، تلك الحرب التى تشنها الجماعة وأنصارها لتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير على وعي المواطنين، عبر بث الأكاذيب حول الاقتصاد، والصحة، والمشروعات القومية، وحتى القوات المسلحة والقضاء، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تمتلك مناعة وطنية وإعلامية قادرة على إفشال أي مخطط يهدف لضرب الاستقرار الداخلي.