شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي على الأسر فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة أبو العينين بتوزيع لحوم الأضاحي في محافظة الغربية ، وذلك عبر طرق الأبواب لضمان وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه في منازلهم.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة مؤسسات التحالف الوطني لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية خلال موسم الأضاحي، بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر المصرية، وتأكيدًا على التزام مؤسساته برسالتهم المجتمعية في تخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات.

وتؤكد مؤسسة أبو العينين استمرار جهودها في تقديم الدعم والمساعدات ضمن خطة متكاملة تغطي مختلف المحافظات والمناطق الأولى بالرعاية.