شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين التحالف الوطنى وبنك تنمية الصادرات لتسليم مراكب حديثة لصغار الصيادين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، يستهدف دعم صغار الصيادين بمحافظة الأقصر من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تسليمهم مراكب صيد حديثة مجهزة بموتور ومعدات صيد متطورة، ضمن مبادرة "مراكب الرزق" التي أطلقتها صناع الخير.

جاء توقيع البروتوكول خلال احتفالية رسمية، حيث مثّل مؤسسة صناع الخير هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فيما وقّعت عن البنك المصري لتنمية الصادرات غادة أنيس، رئيس قطاع التواصل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بالبنك.

وأكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ خططها الاستراتيجية لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والمصرفية عبر برامج المسؤولية المجتمعية، وأشاد عبد الفتاح بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات في دعم ملف التمكين الاقتصادي لصغار الصيادين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتقاطع مع أهداف صناع الخير واستراتيجية عمل البنك في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأوضح عبد الفتاح، أن مبادرة "مراكب الرزق" تهدف إلى مساعدة صغار الصيادين على تطوير مهاراتهم وتأمين مصدر دخل مستدام لهم ولأسرهم، من خلال تقديم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد كاملة، تُسلم لهم مجاناً بالكامل، مع إعطاء الأولوية لمن يعولون أسر كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل.

ويعد هذا التعاون خطوة مهمة ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي المستدام.