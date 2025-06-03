شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: "برلمان الجمهورية الجديدة" عنوان برنامج الحزب لانتخابات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت عنوان برنامجه الانتخابي: "برلمان الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا أن هذا العنوان ليس مجرد شعار، بل رؤية سياسية متكاملة تجسد روح المرحلة وتستجيب لطموحات المصريين في بناء دولة قوية وعصرية للوصول للهدف مصر اللي بنحلم بيها.

وقال "خليل" في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحزب: "نتحرك بثقة نحو برلمان يُعبر عن صوت الناس، لا ينعزل عن همومهم، ولا يتقاعس عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع؛ وبرنامج المصريين الأحرار الانتخابي هو مشروع وطني يستند إلى أسس الجمهورية الجديدة، ويضع المواطن في صدارة الأولويات، انطلاقًا من إيماننا بأن البرلمان القوي هو حجر الأساس في استكمال البناء والاستدامة."

وأضاف خليل: "نخاطب كل مصري يؤمن بعظمة بلاده ومقدرات الوطن وحقوق المواطن ، وندعو الجميع للالتفاف حول رؤية وطنية صادقة لا تعرف الشعبوية ولا الشعارات الجوفاء، بل تقدم برامج قابلة للتنفيذ، وتفتح المجال أمام جيل جديد من القيادات المؤمنة بأن مصر درة الأوطان وإعلاء المصلحة الوطنية يتجاوز المصالح الفردية".

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الإعلان التفصيلي عن البرنامج سيتم في الموعد المناسب، متضمنًا ملفات الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يعكس مسؤولية المصريين الأحرار في هذه اللحظة التاريخية.