شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يشارك فى وقفة تضامنية مع فلسطين خلال مؤتمر العمل الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد عمال مصر وعضو الوفد النقابي المصري المشارك في فعاليات الدورة (113) لـ مؤتمر العمل الدولي، المنعقد في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، إن أعضاء وفد اتحاد العمال قد شارك فى وقفة تضامنيه نظمتها المجموعة العربية المشاركة بالمؤتمر، اليوم، الثلاثاء، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح مرسال لـ"الخليج 365"، أن الوقفة تأتي في إطار برنامج موسع تتبناه المجموعة العربية داخل المؤتمر، ويهدف إلى دعم القضية الفلسطينية في مختلف أبعادها، لاسيما حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث يشمل جدول أعمال المجموعة متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980، اللذين أدانا الممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية للاستيطان على أوضاع العمال الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن التحركات العربية بمؤتمر العمل الدولى، تشمل أيضا تنظيم "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، والذي يعقد سنويًا على هامش المؤتمر، ويهدف إلى بناء تحالفات نقابية دولية أوسع لدعم القضية الفلسطينية.

كما تتضمن الفعاليات كذلك متابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي لصالح فلسطين، وعلى رأسها "البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي العربية المحتلة"، و"الصندوق الفلسطيني للتشغيل"، اللذين يقدمان الدعم الفني والتنموي لتخفيف معاناة العمال الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الاحتلال.

ولفت عيد مرسال إلى أن المجموعة العربية، أكدت خلال الاجتماعات، على أهمية الحفاظ على دور مركز فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، وضمان مشاركته الكاملة في اجتماعات المنظمة ومداولاتها، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا يجب التمسك به.

مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة العربية في دعم المطالب الفلسطينية، وذلك من خلال متابعة تنفيذ قرارات الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي لعام 2025، وكذلك قرارات الدورات (101 – 102) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بشأن أوضاع العمال الفلسطينيين.