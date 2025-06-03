هجوم كولورادو يثير القلق في أميركا.. وترامب يتوعد المصري محمد سليمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن المشتبه به في الهجوم على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو سيتلقى "أقصى عقوبة يسمح بها القانون".

وشدد الرئيس الأمريكي في منشور له منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، على ضرورة تطبيق سياسات الترحيل التي يتبعها، مضيفا أن المشتبه به "يجب أن يرحل".

وكتب ترامب "هجوم الأمس المروع في بولدر بولاية كولورادو لن يتم التسامح معه في الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا أن المهاجم "وصل إلى البلاد بفضل سياسة بايدن السخيفة لفتح الحدود، والتي أضرت ببلدنا بشدة".

وتابع: "يجب أن يُغادر البلاد بموجب سياسة ترامب" مؤكدا أن "هذا مثال آخر على ضرورة الحفاظ على أمن حدودنا، وترحيل المتطرفين غير الشرعيين والمناهضين لأمريكا من وطننا".

وشهدت مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية هجومًا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بحروق متفاوتة خلال مسيرة نظمتها مجموعة أمريكية لدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن مرتكب الهجوم هو محمد صبري سليمان، مصري الجنسية يبلغ من العمر 45 عاما، استخدم قنابل حارقة (مولوتوف) وجهازا مؤقتا يُشبه قاذف اللهب، مما تسبب في إصابات وإشعال النار في بعض المناطق القريبة من ساحة المحكمة في شارع بيرل الشهير.

ووفقا لتقارير الشرطة صرخ سليمان خلال الهجوم بعبارات مثل "فلسطين حرة" و"اذهبوا إلى الجحيم أيها الصهاينة"، مما دفع السلطات إلى تصنيف الحادث كعمل إرهابي محتمل، وتتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق فيه.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن سليمان دخل الولايات المتحدة في أغسطس 2022 بتأشيرة سياحية (B2) انتهت صلاحيتها في فبراير 2023، مما يجعله مقيما بشكل غير قانوني، كما تقدم بطلب لجوء في سبتمبر 2022 وحصل على تصريح عمل في مارس 2023، لكنه انتهى في مارس 2025.

