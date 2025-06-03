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أسقفية الخدمات العامة تواصل جهودها لدعم الأطفال بيوم تدريبى ضمن فصول حروف من نور

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  • أسقفية الخدمات العامة تواصل جهودها لدعم الأطفال بيوم تدريبى ضمن فصول حروف من نور 1/3
  • أسقفية الخدمات العامة تواصل جهودها لدعم الأطفال بيوم تدريبى ضمن فصول حروف من نور 2/3
  • أسقفية الخدمات العامة تواصل جهودها لدعم الأطفال بيوم تدريبى ضمن فصول حروف من نور 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 05:00 م

في إطار جهودها لدعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الأطفال، نظمت أسقفية الخدمات العامة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يومًا تدريبيًا متكاملًا لميسري فصول "حروف من نور"، وذلك بمبنى تنمية الطفل والأسرة بقرية سلامون.

شارك في التدريب مجموعة من الكوادر المتخصصة في تنفيذ الأنشطة التعليمية، حيث تم التركيز على استخدام أحدث الاستراتيجيات التعليمية لدعم الأطفال في تحسين مهارات القراءة والكتابة، وتنمية القدرة على إجراء العمليات الحسابية، وتعزيز المهارات الفردية للأطفال.

وأكد القائمون على التدريب، أن هذه الفصول تهدف إلى بناء بيئة تعليمية محفزة، تُمكن الأطفال من التعلم بطريقة ممتعة وفعالة، بما يعزز من قدراتهم الأكاديمية ويعيد بناء الثقة لديهم في قدراتهم على التعلم.

جدير بالذكر أن مبادرة "حروف من نور" لا تقتصر على كونها فصول تقوية دراسية، بل تمثل مساحة تعليمية شاملة تسعى إلى تمكين الأطفال من مهارات الحياة الأساسية، وإعادة اكتشاف قدراتهم، وتأهيلهم لمستقبل أفضل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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