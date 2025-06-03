شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: شهادة السيطرة على فيروس B تأكيد دولى على نجاح مصر بملف الصحة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن تسلم مصر شهادة السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدى B من منظمة الصحة العالمية يمثل إشادة دولية بجهود الدولة فى ملف الصحة.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه الشهادة لا تُمنح إلا بعد مراجعات دقيقة لأداء المنظومة الصحية من قبل المنظمة، والتي أشادت بريادة مصر في توطين صناعة اللقاحات، وهو ما مكّن الدولة من السيطرة على الفيروس الخطير، كأول دولة في الإقليم تحقق هذا الإنجاز.

وأضاف عناني، أن نجاح مصر في السيطرة على عدد من الأمراض الأخرى، مثل التراخوما والبلهارسيا، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف الصحة وخططها الشاملة للنهوض بالقطاع الطبي.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء شطا، الأمين العام للحزب، أن حملة "100 مليون صحة"، التي أُطلقت بتوجيهات رئاسية، ساهمت بشكل فعّال في القضاء على فيروس B، الذي كان يُعد كابوسًا يؤرق العائلات المصرية.

وشدد الحزب على أن اهتمام الدولة بملف "بناء الإنسان"، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، يحظى بتقدير ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية.