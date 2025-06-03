شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياضة بـ"الجبهة": الحزب يملك رؤى وبرامج جادة لإحداث نقلة نوعية بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الأمانة المركزية للرياضة بحزب الجبهة الوطنية، استراتيجية تعزيز التواجد في جميع المحافظات، مع التركيز على تأهيل الكوادر، وتفعيل دور الأمانات الفرعية في المراكز، وذلك في إطار دور الرياضة كأداة فاعلة في بناء المجتمع.

واستعرض الأعضاء برئاسة طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وأمين الرياضة بالحزب عدد من القضايا، منها التعديلات المحتملة على قانون الرياضة، وسبل دعم الأبطال في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ودعم المواهب الرياضية الشابة في مختلف المحافظات وإطلاق مبادرات رياضية مجتمعية تساهم في نشر الوعي الصحي والثقافي، وتنظيم بطولات ودورات رياضية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تعزيز دور الرياضة في تعزيز القيم الوطنية والانتماء إلى جانب الخطة التنظيمية المستقبلية وأولويات المرحلة القادمة.

كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في مصر، وطرح عدد من التوصيات لبحث سبل تفعيلها على أرض الواقع.

وأكد أبو زيد على أهمية تفعيل دور أمانة الرياضة كجسر يربط بين الحزب والمجتمع الرياضي، وضرورة الانفتاح على الكوادر الرياضية في مختلف المجالات، بما يخدم رؤية الحزب ويعزز حضوره في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الحزب يملك رؤى وبرامج جادة وواعدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرياضة، سواء على مستوى التنافس أو الممارسة المجتمعية.

وأكد الحضور خلال الاجتماع، أن حزب الجبهة الوطنية حريص على النهوض بالرياضة المصرية وتطويرها باعتبارها من أدوات القوة الناعمة الأكثر تأثيرًا في المجتمع للتواصل مع كافة شرائح المجتمع.

ومن جانبه، قال محمد فضل أمين مساعد الأمانة، إن الممارسة تُعد الرافد الأساسي لاكتشاف المواهب والمهارات في مختلف الألعاب، والتي تتحول لاحقًا إلى عناصر تنافسية تسهم في حصد البطولات ورفع راية الوطن.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل الدوري بين أعضاء الأمانة، وتشكيل لجان فرعية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطط ومبادرات.