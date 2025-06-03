شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الإشراف القضائى على انتخابات البرلمان ركيزة استكمال الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة للاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أجواء نزيهة وشفافة يعد ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.

وأوضح منصور، أن حرص القيادة السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف قضائي كامل، يعكس التزام الدولة بالدستور ومبادئ دولة القانون، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي الفيصل الحقيقي في اختيار من يمثلها داخل البرلمان.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو الضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية، ويعزز من مصداقيتها محليًا ودوليًا، ويمنح المواطن الثقة بأن صوته سيكون له وزن وتأثير، بعيدًا عن أي تدخل أو تجاوز.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي رسالة قوية تؤكد وحدة الشعب والتفافه حول مؤسساته، ودعمه لمسار الاستقرار والبناء.