شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تواصل توزيع وجبات مطابخ ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة الجارحي، فعاليات "مطابخ ذي الحجة"، والتي تهدف إلى تجهيز وتوزيع وجبات غذائية يومية عالية الجودة للأسر الأولى بالرعاية، طوال أيام شهر ذي الحجة المبارك.

ويحرص فريق العمل في مؤسسة الجارحي على تقديم وجبات صحية وآمنة، مع الالتزام الكامل بمعايير النظافة وسلامة الغذاء في جميع مراحل الإعداد والتوزيع، بما يضمن تقديم وجبات تليق بأهالينا في هذه الأيام المباركة، وتلبي احتياجاتهم الغذائية بشكل لائق.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها المؤسسة لتعزيز دورها المجتمعي، وتحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير المساعدات الغذائية والصحية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.



