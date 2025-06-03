شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية الشيوخ": الإرهابية لجأت إلى الشائعات بسبب الخناق الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه منذ سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر عام 2013، لم تتوقف محاولات الجماعة لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، واستخدمت الجماعة وسائل متعددة، أبرزها حرب الشائعات الممنهجة، التي تستهدف بث الأكاذيب والتشكيك في مؤسسات الدولة، والتأثير على وعي المواطنين، في إطار خطة منظمة لضرب الثقة بين الشعب والدولة.

وأضاف "هلال" خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه عقب ثورة 30 يونيو، لجأت الجماعة إلى العنف المسلح، وظهر ذلك جليًا في اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين شهدا أعمال عنف مسلحة، من قتل وترويع وتخزين أسلحة، كما شاركت عناصر مرتبطة بالجماعة في استهداف الأكمنة والمنشآت الشرطية والعسكرية.

وأشار إلى أنه مع تضييق الخناق الأمني على تحركاتها، لجأت الجماعة إلى سلاح الشائعات الإعلامية، مستخدمة منصات بالخارج لتضخيم الأزمات الاقتصادية، والتشكيك في مشروعات التنمية القومية وتفكيك النسيج الوطنى، وهو الأمر الذى تصدى له وعي الشعب وأصبح على دراية كبيرة بالتحقق من المعلومات والأخبار.