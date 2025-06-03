شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مصر أقوى من الإرهاب وأبطالها يصنعون المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن مصر العظيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواجه بحزم جرائم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحرب الشائعات الخبيثة التي تشنها بقوى خارجية وداخلية لزعزعة أمن الوطن واستقراره.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أنه لقد استهدفت هذه الجماعة الإرهابية نسيج مصر المجتمعي بمخططاتها التخريبية، واستخدمت الإرهاب الفكري والعنف المسلح لتحقيق أجنداتها المعادية لمصالح الشعب المصري. كما شنّت حرب شائعات شرسة، عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية موالية، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.

وشددت عى أن مواجهة الدولة لهذه الجرائم كانت صارمة وعادلة، من خلال تطبيق القانون ومحاكمة المتورطين في أعمال العنف والإرهاب، ومواجهة الشائعات بالشفافية والحقائق. جهود أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والقضائية أسفرت عن كشف الشبكات الإرهابية والإعلامية التابعة للجماعة، وحماية المواطنين من سمومها.

وأكدت على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن مصر ستظل صامدة في وجه كل من يحاول النيل من وحدتها واستقرارها. ودعت المواطنين إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية، والوقوف صفاً واحداً خلف قيادتهم في معركة الحفاظ على أمن مصر وسيادتها.