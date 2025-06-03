شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني توزع 3 أطنان من اللحوم بالجيزة والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وزعت مؤسسة الجود الخيرية نحو 3 أطنان من اللحوم على الأسر المستحقة في عدد من المناطق بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة لتعزيز العمل المجتمعي وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

شملت التوزيعات مناطق: الهرم، فيصل، أوسيم، كرداسة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى عزبة خيرالله، المعادي، ترسا، الوراق، المناشي، وصولًا إلى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لدور مؤسسة الجود في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال البهجة والسرور على وجوههم، في إطار رؤية مؤسسات التحالف الوطني لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة.