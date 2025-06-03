شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يستعرض جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن مساعي مصر منذ 7 أكتوبر 2023 لم تتوقف من أجل وقف العدوان على غزة، حيث بذلت جهود لتغيير الصورة النمطية لدى قطاعات كبيرة من دول العالم، التي تتبنى الرواية الإسرائيلية، نتيجة فهم خاطئ لادعاءات وأكاذيب الجانب الإسرائيلي.

أضاف رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، أن مصر كانت لديها صبر شديد جدا مع الحرص من عدم اتساع الصراع وتدخلت أكثر من مرة في هذا الاطار، مع التأكيد على رفض التهجير والتصفية من ناحية، وشرح القضية بشكل موسع وواضح للتأكيد على الحقوق الفلسطينية، وانه لا يوجد استقرار ولا سلام من دون الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أشار إلى الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الزيارة كانت فارقة تماما بس اطلاعه على المعلومات والحقائق وزيارته للمستشفى التي يعالج بها عدد من الجرحى الفلسطينيين في العريش.

أوضح ان عدد من مواقف الدول الأوروبية بدأ في التغير بشكل منصف نحو دعم الدولة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى غضب الاحتلال.

عن عقد مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك يونيو الجارى، قال: أعتقد أنه بالرغم من مأساوية هذه الحرب وجرائم الاحتلال، لكن بتبقى فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أهم النقاط المهمة في هذا الأمر، وهناك دول كثيرة يتوقع أن تنضم إلى هذا الأمر، مشيرا إلى أن حديث مصر المتكرر عن مؤتمر الإعمار والتعافي ومسارات الحل الدولتين وغيره كان لهما دور مهم في هذا الأمر.