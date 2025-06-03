شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يبحث سبل التعاون مع البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سعيه المستمر لتوسيع الشراكات التنموية وتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعًا موسعًا بمقره في القاهرة الجديدة، ضم ممثلين عن البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة البنك التجاري الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك في المشروعات التنموية والخدمية ذات البعد الاجتماعي.

ناقش الاجتماع آليات دعم وتعزيز الشراكة في تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف خدمة المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن استراتيجية التحالف الوطني الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من أنشطته وخدماته على مستوى الجمهورية.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة تنسيق الجهود لتنفيذ مشروعات وبرامج نوعية تلبي احتياجات المجتمع في مجالات متعددة، وعلى رأسها: التعليم، الصحة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص التحالف الوطني على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يعكس التزامه بدوره الوطني في توحيد الجهود لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تُعقد سلسلة من الاجتماعات المقبلة لتحديد أولويات العمل، ووضع خارطة طريق لتفعيل المشروعات المشتركة وتنفيذها على أرض الواقع.