شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للانتخابات.. حزب المؤتمر ينظم ندوة بشأن التمكين السياسى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بالقاهرة، ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة في المجتمع"، وذلك بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والقبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين عام القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المنطقة وقيادات الحزب.

جاءت الندوة ضمن خطة حزب المؤتمر لدعم قضايا المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وفي إطار استعدادات الأمانة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وناقشت الندوة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: التعليم، التأهيل السياسي، التمكين الاقتصادي، ودور المرأة في مواقع اتخاذ القرار، كما تناولت التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المناطق.

وأكدت الدكتورة لبنى مصطفى، أمينة المرأة بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن الأمانة بدأت في وضع خطة متكاملة للاستعداد للانتخابات المقبلة، بما يضمن مشاركة نسائية فاعلة وقادرة على التأثير الإيجابي في المشهد السياسي.

وأضافت أن الأمانة تعمل على تأهيل كوادر نسائية قادرة على خوض المنافسة بكفاءة، من خلال التدريب على العمل السياسي، وبناء القدرات القيادية، ودعم التواصل المباشر مع المواطنين.

وقال ناصر حسين، الأمين المساعد للتنظيم بالقاهرة، إن حزب المؤتمر يضع ملف تمكين المرأة ضمن أولوياته الرئيسية، مثمنًا دعم الدولة المتواصل للمرأة المصرية، خاصة في ظل التوجه العام لتعزيز دورها المجتمعي.

فيما أكد القبطان أحمد حنفي جبر، مساعد أمين التنظيم بالقاهرة، أن الحزب يعمل على تعزيز قواعد الحزب في كافة الأقسام، وانه هناك متابعة دورية لأداء الأقسام والأمانات الفرعية لضمان جاهزية كوادر حزب المؤتمر.

بدوره، أكد إبراهيم المشد، أمين قسم السلام أول، أهمية التوسع في هذه الفعاليات، مشيدًا بدور الحزب في الوصول إلى الفئات المستهدفة، فيما شدد شمس الدين حلمي، أمين تنظيم القسم، على ضرورة توسيع المشاركة النسائية في مختلف المجالات التنموية.

وشهدت الندوة - التي أقيمت بمتابعة اللواء طارق رسلان، الأمين العام للحزب- تكريم عدد من السيدات المتميزات اللاتي قدمن نماذج ناجحة في العمل المجتمعي والخدمى، في إطار دعم الحزب للنماذج الإيجابية وتحفيزها على الاستمرار في خدمة المجتمع.