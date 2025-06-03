رجي التقى عراقجي: نعوّل على حرص إيران على أمن لبنان واستقراره لتمكينه من تجاوز التحديات

استقبل وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، نظيره الإيراني ​عباس عراقجي​، وجرى التّباحث بآخر المستجدّات على السّاحتَين الإقليميّة والدّوليّة، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بشأن الملف النّووي الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجيّة في بيان، أنّ "اللّقاء كانت مناسبةً للتّداول بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والسّبيل الأمثل لتطويرها في الاتجاه السّليم القائم على حسن التّعاون والاحترام المتبادل لسيادة الدّولتَين".

وأعرب رجّي عن "تعويل ​لبنان​ على حرص إيران على أمنه واستقراره وسلمه الأهلي، تمكينًا له من تجاوز التّحدّيات الجسام الّتي يواجهها، بدءًا باستكمال الجهد الدّبلوماسي الرّامي إلى تحرير الأراضي الّتي ما زالت تحتلّها إسرائيل، ووقف إعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وصولًا إلى تأمين الدّعم اللّازم من الدّول الصّديقة للبنان من خلال الحكومة اللبنانية والمؤسّسات الرّسميّة حصرًا؛ لكي تتمكّن من القيام بدورها في إعادة الإعمار والنّهوض الاقتصادي المنشود".

من جهته، أكّد عراقجي أنّ "زيارته تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقة مع لبنان، انطلاقًا من الظّروف المستجدّة الّتي يشهدها لبنان والمنطقة".