وزير الثقافة من بعلبك: نتمسك بالارتدادات الاقتصادية للآثار ونعمل على استكمال مشروع الإرث الثقافي

زار ​وزير الثقافة غسان سلامة​ مدينة بعلبك، حيث تفقد معالمها الأثرية والثقافية، حيث كان في استقباله محافظ بعلبك بشير خضر، رئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي ونائبه، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الثقافية.

وشملت الجولة مواقع أثرية متعددة أبرزها "​حجر الحبلى​"، مبنى المنشية، موقع بستان ناصيف، مركز الدخول إلى الموقع الأثري، مركز جديد للمديرية العامة للآثار، موقع "المزدخانة"، السور الروماني، معرض الكتاب السنوي، واختتمت الزيارة في القرية الزراعية بدعوة من "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب".

وفي تصريح له خلال الجولة، أكد سلامة أن "هدف هذه الزيارة إلى مدينة قريبة جدا إلى قلبي، وأصولي منها بالأساس، هدف هذه الزيارة مثلث: الأول للاطمئنان إلى حال الآثار وما يحيط بها بعد العدوان الإسرائيلي، والثاني لمتابعة تنفيذ مشروع الإرث الثقافي الذي أطلقناه منذ عشرين عامًا، أما الهدف الثالث فهو بدء التفاهم مع المجلس البلدي الجديد لاستكمال المشروع".

وأضاف: "كل مفهوم قرض الإرث الثقافي كان قائماً على إفادة السكان اقتصادياً من وجود آثار مهمة في قلب مدينتهم، وهذا المفهوم يجب أن نتمسك به أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد".

كما أكد سلامة خلال حديثه على هامش الجولة، أن الوزارة وضعت خطة لتمويل بقيمة مليونين و200 ألف دولار ل​دعم المكتبات البلدية​ ومهرجانات الكتب خارج بيروت، مشيراً إلى أن "الوزارة افتتحت سابقاً نحو 20 مكتبة بلدية، واليوم العدد بلغ 80، ونعمل على دعمها رغم ضيق الإمكانيات، خاصة منذ العام 2019".

ومن المقرر أن يواصل وزير الثقافة زيارته إلى بلدة رياق حيث يشارك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم في حفل تكريمي تقيمه له مدرسة "إكليريكية القديسة حنّة البطريركية"، يتبعه افتتاح معرض رسوم فنية من نتاج طلاب المدرسة.