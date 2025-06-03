محافظ الجنوب اتم انتخاب رؤساء مجالس بلديات صيدا وقرى قضائها ال48

استكمل محافظ الجنوب منصور ضو لليوم الثاني على التوالي في سراي ​صيدا​ المرحلة الثانية والاخيرة لعملية انتخاب رؤساء مجالس بلديات ونوابهم ل17 قرية وبلدة المتبقية ل​قضاء صيدا​، بعدما أنجز يوم أمس انتخاب رئيس ونائب الرئيس لـ30 منها في القضاء نفسه

ومع انتهاء جلسات الانتخاب التي عقدت اليوم في محافظة الجنوب بإشراف المحافظ ضو ، فقد تم انجاز ملف فوز رؤساء مجالس البلديات ونوابهم في مدينة صيدا وقرى قضائها ليبلغ تمام عددهم 48

أما ترتيب الرؤساء الفائزين ونوابهم بالتزكية لمرحلة اليوم بحسب البلدات فكانت كالتالي :

البلدة رئيس نائب الرئيس

إركي علي ناصر منير مكي

الزرارية كامل مروه محمد عميس

الغازية حسن غدار أحمد رمزي خليفة

تفاحتا محمد كوثراني حسن عبد النبي زبيب

زيتا غسان يونس حسن شعلان

قعقعية الصنوبر إبراهيم طعمة حسن محمد شور

كفر ملكي فاروق حمود محمد طبوش

كوثرية السياد علي موسى إبراهيم بدران

كفرحتى حسين سلمان غسان حسون

مزرعة طبايا سليمان عبيد علي نمر حمود

النجارية عباس حلال محمد مجلل

خرطوم علي أيوب محمد مهدي

البيسارية محمود مشورب علي محمد امين

طنبوريت إلياس خليل خطار سعد جورج سعد

أما المروانية فقد فاز اقتراعاً جهاد أحمد بنوت رئيساً ومحمود حسن حلال نائباً له

كذلك عدلون فاز اقتراعاً وسيم وهبي رئيساً أما غالب غزالة فقد فاز باجماع الحاضرين نائباً له

وانصارية فقد فاز عباس فقيه رئيساً و حسن علي جابر نائباً له باجماع الحاضرين.