أهالي ضحايا انفجار المرفأ التقوا سلام: شددنا على ضرورة تنفيذ مذكرات التوقيف والحفاظ على الإهراءات

استقبل رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في السراي الحكومي وفدًا من أهالي ​ضحايا انفجار مرفأ بيروت​.

وبعد اللقاء، تحدث وليام نون باسم الوفد، موضحًا أن النقاش تمحور حول نقطتين أساسيتين.

وأشار إلى أن "سلام هو قاضٍ دولي معروف بمواقفه الحاسمة تجاه الجرائم ضد الإنسانية، وقد صدر عنه سابقًا قرار ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبالتالي نحن واثقون من التزامه بالعدالة في قضايا بلده".

وشدد على أهمية "تنفيذ وزارة الداخلية لمذكرات التوقيف التي ستصدر، خلافًا لما حصل في السابق"، مضيفًا أن "الظروف اليوم مختلفة تمامًا".

أما النقطة الثانية، فتعلقت بالإهراءات، حيث أكد نون "تمسك الأهالي بها كرمز للذاكرة الجماعية لمدينة بيروت"، مضيفًا أن "هناك مخططًا وضع بالتعاون مع نقابة المهندسين، وتم تأمين تمويل خارجي لتنفيذه، ولا يُطلب من الدولة سوى اتخاذ قرار يحفظ هذه الذاكرة".

وأكد أن الأهالي "موعدون بصدور القرار الظني في القضية قبل الرابع من آب المقبل"، مشيرًا إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة سيتبعه اجتماع مع رئيس الجمهورية.