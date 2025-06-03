استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ على التّوالي، في الصّرح البطريركي في بكركي، رئيس الجمهوريّة الأسبق أمين الجميل، رئيس الجمهوريّة الأسبق ميشال سليمان، وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى، ووفدًا من أبرشيّة المكسيك برئاسة المطران جورج ابي يونس، للاطمئنان على صحته.

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل وسليمان ومنسى ووفد من أبرشية الكسليك زاروا الراعي للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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