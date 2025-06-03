المطرانان ابراهيم والصوري زارا بطريرك عموم الأرمن في العالم الكاثوليكوس كاريكين الثاني

في إطار ​تعزيز العلاقات الروحية​ والثقافية بين الكنائس، قام راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران إبراهيم مخايل ابراهيم، والمتروبوليت وراعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس أنطونيوس الصوري، بزيارة رسمية إلى قداسة الكاثوليكوس كاريكين الثاني، بطريرك الأرمن وعموم الأرمن في المقر البطريركي في اتشميازين - ارمينيا .

وشارك في حضور اللقاء رئيس العلاقات الخارجية في الكرسي البطريركي المطران ناتان ورئيس تجمع الصناعيين في السيد نقولا أبو فيصل والأب سلوان الخوري، وقد عبّر الكاثوليكوس عن سروره العميق بوصول تمثال القديس شربل إلى أرمينيا، وبارك لأبو فيصل هذا المشروع المميز، الذي يجسّد روح الانفتاح والتلاقي بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، مؤكدًا على أهمية المبادرات التي تبني جسور المحبة والوحدة بين الشعوب.