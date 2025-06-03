الصليب الأحمر نظم أنشطة توعوية متنوعة لمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر

نظّم ​الصليب الأحمر اللبناني​، بمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر، نشاطًا توعويًّا على الكورنيش البحري في بيروت، حيث تمّت إنارة صخرة الرّوشة، بمشاركة وزير الصحة العامة ركان نصر الدين، وزيرة البيئة تمارا الزين، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وأعضاء من المجلس البلدي، ممثلين عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي، المجلس الوطني للبحوث العلمية وعدد من المعنيين من مؤسسات رسمية وصحية وجمعيات أهلية. كما شارك من الصليب الأحمر اللبناني رئيسه أنطوان الزغبي ونائب الرئيس فادي الصيداوي، المدير الطبي أنطوني نصر وحشد من المسؤولين والمدراء والمتطوعين".

وخلال هذا النشاط، وزع كوادر من وحدة الحد من مخاطر الكوارث، منشورات على المارة والمشاركين، تضمنت معلومات عن مخاطر موجات الحر وكيفية مواجهتها، وإرشادات حول كيفية المحافظة على الصحة العامة والبيئة.

وللمناسبة عينها وطيلة يوم أمس، نظم الصليب الأحمر اللبناني أنشطة متنوعة في عدة مناطق، تخللها تشجير وتشحيل وتسيير عيادات نقالة وتوزيع منشورات ومياه، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر موجات الحر، بمشاركة كوادر من وحدة الحد من مخاطر الكوارث والناشئين والشباب وإدارة الكوارث والخدمات الطبية -الاجتماعية والكلية الجامعية للتمريض.