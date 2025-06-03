تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين انتخب جمانة صدّي شعيا رئيسةً وستة أعضاء جدد لمجلس الإدارة

عقد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمعيته العمومية العادية، في المعهد العالي للأعمال (ESA) – كليمنصو، بيروت، لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا للنظام الداخلي.

وانتخب مجلس الإدارة الجديد السيدة ​جمانة صدّي شعيا​ رئيسةً للتجمّع، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس التجمع عام ١٩٨٦، وأول سيدة تشارك في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. و

جاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: جمانة صدّي شعيا – رئيسةً؛ سيريل عريضه – نائبًا للرئيس؛ روبير كنعان – أمينًا عامًا؛ حسن سنّو – مسؤولًا عن التواصل الخارجي؛ حسيب لحّود – مسؤولًا عن إدارة العضوية؛ فاليري زكّا – أمينةً للمال؛ ديان أيّوب، كريستيل بستاني، داليا جبيلي، نديم ضاهر، جان طويلة، ولبيب نصر – أعضاءً في مجلس الإدارة.

ولفتت شعيا، الى أن "لحظة مفصلية في مسار هذا التجمّع الذي أفتخر بالانتماء إليه. وأعدكم أنني سأتحمّل هذه المسؤولية بأقصى درجات التّفاني والالتزام".

وقدّم مجلس الإدارة المنتهية ولايته تقريرًا شاملاً عن أنشطة التجمّع خلال عام ٢٠٢٤، تضمن أبرز المبادرات والشراكات والمشاريع، فيما عرض أمين المال، السيد نديم ضاهر، التقرير المالي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.