محافظ البقاع: لإزالة الصور واليافطات واللافتات المرتبطة بالانتخابات البلدية خلال أسبوع

أصدر محافظ البقاع ​كمال أبو جودة​، تعميمًا حمل الرّقم 4/1534، موجّه إلى كلّ من قائمقاميّتَي البقاع الغربي وراشيا، وإلى بلديّات ومخاتير القرى الّتي لا يوجد فيه بلديّات في قضاء زحلة، جاء فيه: "حيث أنّه تمّ إنجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، وتمّ تشكيل المجالس البلديّة والاختياريّة، وتحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة، يُطلب إليكم كل ضمن نطاق اختصاصه، الإيعاز لمن يلزم لإزالة جميع الصّور واليافطات واللّافتات المرتبطة ب​الانتخابات البلدية والاختيارية​ عن أعمدة الإنارة، ومن السّاحات والحدائق والطّرقات العامّة كافّة؛ وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ التّعميم".

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