"النشرة": مقتل شخص بعد مداهمة الجيش لمنازل مطلوبين في بريتال

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "دورية للجيش ال​لبنان​ي داهمت منازل مطلوبين في بلدة بريتال وحصل تبادل لاطلاق النار مع المطلوبين مما ادى الى مقتل المطلوب و. ط. بعدة مذكرات توقيف نقلت الجثة الى مستشفى رياق".

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