صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 قتيلاً و124,901 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 شهداء 124,901 مصاب منذ 7 تشرين أول 2023".

وكان قد أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتوسيع نطاق العملية العسكريّة البريّة التي تشنّها تل أبيب؛ لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة. ووفق بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، فقد "أجرى رئيس الأركان، إيال زامير، تقييمًا للوضع، وجولة ميدانية في جنوب قطاع غزة"، شارك فيها "قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، وقائد سلاح الجو تومِر بار، ومنسّق أنشطة الحكومة في المناطق (المحتلة)، غسان عليان، وقائد فرقة غزة باراك حيرام، وقادة آخرين".

وذكر البيان أنه "عقب تقييم الوضع، أوعز رئيس الأركان بتوسيع نطاق المناورة (العملية العسكرية البرية)، لتشمل مناطق إضافية، جنوبيّ وشماليّ قطاع غزة".

وأضاف زامير أن توسيع نطاق العملية، سيظلّ ساريا "حتّى تتهيأ الظروف لعودة الرهائن، وهزيمة حماسط، وبحسب البيان، فقد "وجّه (زامير) بإنشاء مراكز توزيع، وإلغاء أُخرى".

وفي تصريحاته في قطاع غزة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: "نحن في خضمّ محركة شرسة، لا هوادة فيها، وبفضلكم، (يقصد الضغط العسكريّ) تفقد حماس السيطرة، فقد قضينا على محمد السنوار، ولجميع (المشاركين في) السابع من تشرين الاول، نرسل رسالة واضحة: سيأتي يومكم"، على حدّ وصفه.

وأضاف زامير أن الجيش "يواصل ’تطهير’ مساحات واسعة من البنية التحتية للعدو، ويستمرّ الجهد على جميع الجبهات، وفقًا لخطّة منظّمة، وبسرعة مناسبة، حتى تحقيق جميع أهداف القتال: إعادة جميع رهائننا، والقضاء على قدرة حماس الحكومية، وجناحها العسكريّ".