مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نصبت حواجز عسكرية على أبواب الأقصى، ودققت في هويات الزوار والمصلين.

في موضوع آخر، أفادت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرة فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في الخليل، وجنين، ورام الله، وبيت لحم بالضفة الغربية.

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