فرج طالب بإعلان حالة طوارئ زراعية لإيجاد حلول عاجلة لتصريف إنتاج البطاطا في لبنان

ناشد رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، ​كابي فرج​، "إعلان ​حالة طوارئ زراعية​ ورسمية، بهدف إيجاد حلول عاجلة لتصريف إنتاج البطاطا في لبنان".

ولفت فرج، الى أنه "على بُعد أقل من عشرين يومًا من بدء موسم قلع البطاطا في البقاع، لا تزال الأطنان من البطاطا العكارية مكدّسة في المستودعات والعنابر، فيما لا يتجاوز سعر الكيلو العشرين ألف ليرة لبنانية وهذا يعني أن الكارثة كبيرة بالنسبة لمزارعي عكار، ولن ينجو منها مزارعو البقاع، الذين يتابعون ما يجري اليوم من انهيار أسعار الخضار والفاكهة، والبطاطا تحديدًا، بقلق وخوف شديدين على موسمهم".

ولفت الى أنه "أمام كل هذه الكوارث، تأتي ضريبة المازوت لتزيد من أعباء الإنتاج على كاهل المزارعين، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعماً للتصدير لفتح أسواق جديدة، لا أن تزداد العقبات والعراقيل أمام هذا التصدير. فهذه الضريبة تُفاقم الخسائر وتُثقل كاهل المزارعين."

ودعا إلى "مراجعة سريعة لهذه الضريبة، والتفكير بفرض ضرائب لا ترهق المزارعين ولا تمسّ القطاعات الإنتاجية التي يفترض أن تكون في صُلب أولويات الحكومة الحالية."

وأعرب عن "ثقته بوزير الزراعة نزار الهاني"، قائلاً "نريده إلى جانبنا في المطالبة بإلغاء هذه الضريبة، والعمل على إطلاق ورشة زراعية رسمية يتشارك فيها كل المعنيين من رؤساء ووزراء، بهدف حماية القطاع الزراعي وتأمين أسواق تصريف للإنتاج بأسرع وقت ممكن".