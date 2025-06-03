لجنة الأشغال درست اقتراح قانون منح ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية،خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى منح ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين، فاستمعت اللجنة الى شرح من مقدمي اقتراح القانون حول أسبابه الموجبة، كما اطلعت على رأي وملاحظات الوزارات المعنية ونقيبي المهندسين.

وبعد النقاش ،تم الاتفاق على اعادة صياغة نص اقتراح القانون وادخال بعض التعديلات وفقا لملاحظات النواب، لعرضها على اللجنة في جلسة لاحقة.

كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اضافة فقرة الى البند الاول من المادة السادسة من ​قانون البناء​ رقم 644 تاريخ 11/2/2004 المتعلقة برخصة الاشغال النهائية( السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدد بعدها كل خمس سنوات، بهدف التاكد ممن صلاحية الابنية للاشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة، على ان تتابع درسه في جلسة لاحقة.