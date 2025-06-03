وفاة شابة جراء حادث سير على الطريق البحرية في البترون

وقع حادث سير مروّع على الطريق البحرية في البترون، بعد حاجز المدفون باتجاه بيروت، حيث فقدت السائقة السيطرة على سيارتها عند منعطف الطريق، ما أدى إلى انقلاب المركبة وسط الطريق.

وقد أسفر الحادث عن وفاة الشابة "ز. ت"، البالغة من العمر 21 عاماً، وهي من مدينة طرابلس، وكانت في طريقها إلى الجامعة. وقد فارقت الحياة على الفور متأثرة بجراحها.

وقد حضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وعمل على نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.