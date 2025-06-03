تقدّمت "الجمعية الطبية ال​لبنان​ية الأوروبية"، بالتّهنئة إلى الياس شلالا وابراهيم مقدسي، بمناسبة انتخابهما مؤخّرًا على رأس نقابتَي الأطبّاء في بيروت والشّمال. وأكّدت في بيان، "أنّها ستواصل التّعاون معهما لتنسيق المهمّات الّتي تقوم بها الجمعيّة في لبنان، ولاستمرار تبادل الخبرات لما فيه خير لبنان واللّبنانيّين على الصّعيد الصّحي". وتوجّهت بالتحيّة للنّقيبَين السّابقَين جوزيف بخاش ومحمد صافي "حيث كان التّعاون مثمرًا جدًّا في المرحلة السّابقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية هنأت نقيبَي الأطباء: سنواصل التعاون لاستمرار تبادل الخبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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