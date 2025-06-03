قوى الأمن: توقيف اثنين من أخطر المطلوبين بجرائم قتل في عكار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ من تحديد مكان وجود اثنين من أخطر المطلوبين بجرائم قتل، وهما يتنقّلان بحذرٍ شديد وبأوقات متفاوتة، ويُدعيان: "ع. ك. ح." (مواليد عام 1982، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم قتل، وم. ع." (مواليد عام 1980، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل؛ وقد أُعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخَي 29 و30 أيّار 2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمائن عدّة، نتج عنها توقيف الأوّل في بلدة بيادر الشّيخ محمد- حلبا، والثّاني في محلّة مفرق المحمرة- العبدة"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص".