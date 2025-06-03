استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي يرافقه سفير فرنسا هيرفيه ماغرو. وأطلع رجّي أعضاء الوفد على مستجدات الأوضاع في لبنان، وجهود الحكومة لتحرير الأراضي التي تحتلها اسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الاصلاحات الضرورية. كما تناول اللقاء قضية النزوح السوري ومسألة إعادة الإعمار، والتمديد لـ "اليونيفيل".
وأكد رجّي أن "لبنان يعوّل كثيرا على دعم فرنسا والدول الصديقة له، للضغط على اسرائيل من أجل الانسحاب من الاراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها"، مشددًا على" أهمية تغيير الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مقاربتهما لملف النازحين السوريين، والإقرار بضرورة بدء عودتهم الى بلدهم بعدما تغيّرت الظروف في سوريا".
من جهتهم، أشار أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي إلى أنّ "زيارتهم الى بيروت تأتي لتأكيد وقوف فرنسا وبرلمانها الى جانب لبنان، ودعم حكومته لتخطي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها".
كانت هذه تفاصيل خبر رجي: نعول على دعم الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من أراض تحتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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