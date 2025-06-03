الأرصاد الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات غدًا مع رياح ناشطة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، على أن تعود ​درجات الحرارة​ للارتفاع اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 21 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما تنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً على المرتفعات وفي الدّاخل، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات ممّا يؤدّي إلى سوء الرّؤية".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على السّاحل. تنشط الرّياح لتلامس أحيانًا الـ65 كلم/س خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس مشمس إجمالًا، مع انخفاض بنسبة الرّطوبة، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل لتصبح ضمن معدّلاتها الموسميّة، وتبقى الرّياح ناشطة لتصل أحيانًا إلى 50 كلم/س جنوبي البلاد".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الدّاخل ودون تعديل على الجبال وعلى السّاحل، وتكوّن الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إلى متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و75%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".