ياسين جابر التقى نظيره المصري: هناك اتفاقيات سيتم توقيعها في اجتماعات الخامس من تموز المقبل

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع وزير المالية المصري أحمد جرى في خلاله بحث أسس التعاون المشترك في عدة مجالات ااقتصادية ومالية حيوية، ومجال تعزيز العلاقة بين الجانبين في هذا الشأن.

ولفت جابر، بعد الاجتماع، الى أنه "تعقد في 5 تموز المقبل اجتماعات في القاهرة للجنة المصرية – اللبنانية وسيحضرها عدد كبير من الوزراء اللبنانيين والمصريين ليصار إلى توقيع العديد من الاتفاقات بين لبنان ومصر في بعض المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية وغيرها".

واوضح ان "اجتماع اليوم هو اجتماع تمهيدي تطرقنا فيه إلى الاتفاقيات التي سنعود إليها ونعيد إحياءها بين البلدين خصوصاً ان بين لبنان ومصر علاقات مميزة وهي تقف دائماً إلى جانب لبنان في كل قضاياه خاصة في المراحل الصعبة التي يحتاج فيها لبنان إلى اشقائه وأصدقائه".

وكشف عن "عدد من مجالات التعاون والاتفاقيات التي سيجري بحثها والتوقيع عليها في اجتماعات الخامس من تموز المقبل والبارز فيها مشاريع تعاون مرتبطة بالطاقة والكهرباء، وأخرى مصرفية واتفاقيات حول عدم الازدواج الضريبي، وتسهيل التجارة بين البلدين وإعفاءات جمركية متبادلة".

ولفت الى أنه "هناك أخرى مع وزارة الداخلية تتعلق بالتعاون مع الجانب اللبناني في مجالات العمل الأمني المختلفة، إلى مشاريع زراعية وسواها مرتبط بتكنولوجيا المعلومات والبورصات السلعية وبالصحة العامة ومكافحة الأمراض والرعاية الصحية، إلى جانب التعاون السياحي، والتعاون الفني في مجالات تصنيعية ورقابة نوعية مقاييس ذات صلة بتناول السلع الغذائية".

وتحدث عن "أهمية انعقاد مؤتمر METAC التابع لصندوق النقد الدولي في القاهرة والذي يشارك فيه ويرأسه بصفته رئيس اللجنة التوجيهية فقال:" ان مؤسسة METAC هي الذراع التقني لصندوق النقد الدولي والتي مركزها الأساسي في بيروت ووزير المالية هو المسؤول عن هذه المؤسسة".