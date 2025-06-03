لائحة "كلنا شكا" طعنت بنتائج الانتخابات البلدية في شكا: انتهاكات جسيمة رافقتها

تقدّمت لائحة "كلنا ​شكا​" برئاسة إسكندر فرج الله كفوري، بطعن أمام ​مجلس شورى الدولة​، مطالبةً بإبطال نتائج الانتخابات البلدية الّتي أسفرت عن فوز لائحة "شكا بتستاهل".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها أرفقت الطّعن بمجموعة من المستندات والأشرطة المصوّرة، الّتي توثّق الانتهاكات الجسيمة الّتي رافقت العمليّة الانتخابيّة".

وأكّدت اللّائحة في مضمون الطّعن، أنّ "لائحة "شكا بتستاهل" مارست ضغوطًا على مئات النّاخبين، من بينها حجز أكثر من 200 بطاقة هويّة ومنع أصحابها من مغادرة منازلهم، وفرض الإقامة الجبرية على بعضهم في مواقع محدّدة تحت إشراف مباشر من عناصر محسوبة على اللّائحة الفائزة. كما تمّ التّبليغ عن حالات شراء أصوات وهويّات، في مخالفة صريحة للقوانين والمبادئ الدّيمقراطيّة".

ولفتت إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة، ولا سيّما المديرية العامة لأمن الدولة، كانت تتابع بعض هذه التجاوزات، إذ أوقفت ستة أشخاص يوم الاقتراع في طرابلس، بعدما تم رصد تجاوزات بدأت قبل عشرة أيام من يوم الانتخابات واستمرت حتى يوم التصويت"، مبيّنةً أنّ "الطعن طال أيضًا عمليات الفرز، حيث تم إلغاء نحو مئة ورقة اقتراع بذريعة أنها "مرمّزة"، رغم أن غالبيتها كانت لصالح "كلنا شكا"، ما أثار شكوكاً حول نية محتملة للتلاعب بالنتائج".