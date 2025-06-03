المديرية العامة للشؤون العقارية أعلنت آلية عمل أمانات السجل العقاري لشهر حزيران

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن "​أمانة السجل العقاري​ في ​بعبدا​ ستقوم خلال شهر حزيران 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . وستقوم ايام الخميس باستقبال معاملات جديدة . باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات

كذلك أعلنت أن أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم خلال شهر حزيران 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

أما أمانة السجل العقاري في ​عاليه​ ستقوم خلال شهر حزيران 2025

-ايام الثلاثاء والاربعاء في 3 و 4 و ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 10-11-12 و ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس 17-18-19 و ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس 24-25-26 حزيران بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.

كذلك ذكرت أن "المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 12 حزيران 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية:

-الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين

-الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

ولفتت الى أن المكتب العقاري الكائن في سراي سيقوم نهار الخميس في 26 حزيران2025 باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.

أما المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم ايام الثلاثاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

هذا وذكرت أن امانة السجل العقاري في المتن ستقوم خلال شهر حزيران 2025، ايام الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) لا تقبل اي مراجعة الا بطلب خطي

وستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.

وفي السياق، فإن أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم خلال شهر حزيران 2025 ايام الاربعاء والخميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وذكرت المديرية، أن "رئيس المكتب العقاري في جبيل وكسروان سيقوم خلال شهر حزيران 2025 كل نهار".