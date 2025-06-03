أمن الدولة: ضبط موظفَين بمؤسسة مياه الجنوب بإطار تحقيق حول الاستغلال الوظيفي

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "حرصًا على حماية المؤسّسات العامّة وصون المال العام، أجرى مكتب بنت جبيل التّابع لمديريّة النّبطيّة الإقليميّة تحقيقًا قضائيًّا مع الموظّفَين (ع.ن.) و(ر.ب.) في "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"- دائرة بنت جبيل، وذلك بعد توافر معلومات عن تقاضيهما أموالًا مقابل تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه لمواطنين هُدمت منازلهم في الجنوب".

وأوضحت في بيان، أنّ "خلال التّحقيق، اعترفا باستيفاء مبلغ مليونَي ليرة لبنانيّة عن كل طلب، في حين أنّ الرّسم الرّسمي المحدّد هو مليون ومئتَي ألف ليرة، بالإضافة إلى قيمة الطّوابع الماليّة"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن أيضًا أنّهما كانا يمتنعان عن تسليم إيصالات عند قبض المبالغ، بحجّة عدم توفّر دفاتر الإيصالات".

ولفت القسم إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، بناءً لإشارة القضاء المختص".