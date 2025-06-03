وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى بعبدا للقاء الرئيس عون

وصل ​وزير الخارجية الإيراني​ ​عباس عراقجي​ الى القصر الجمهوري في ​بعبدا​ للقاء رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​.

وصباح اليوم، وصل وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى مطار بيروت الدولي.

وشدد عراقجي، في تصريح لدى وصوله، على أننا "نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها، ونحن ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات معه على أساس الاحترام المتبادل".

وقال "زيارتي تأتي في إطار جولتي الإقليمية بعد زيارة القاهرة وسألتقي مع المسؤولين في البلاد، وعلاقاتنا مع لبنان تاريخية ومتجذرة وهي على أساس الاحترام المتبادل وعازمون على تطوير هذه العلاقات".

وكانت قد نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر ديبلوماسيّ ان "لقاءات وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، في بيروت، تحمل طابعًا مزدوجًا، مشيراً الى أنّها "تأتي من جهة لاستكشاف مدى جهوزية لبنان الرسميّ، لاحتواء أيّ انفجار إقليميّ محتمل، ومن جهة أخرى لتثبيت حضور إيران الديبلوماسيّ كفاعل أساسيّ في القرار الإقليميّ".