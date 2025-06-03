يزبك بعد جلسة لجنة البيئة: تابعنا قضية بيئية تعني احدى مناطق الشوف

أشار النائب ​غياث يزبك​، بعد جلسة لجنة البيئة، الى أنه "اجتمعت لجنة البيئة اليوم وخصصت اجتماعها لقضية بيئية وتعني احدى مناطق ​الشوف​ وهي منطقة الجليدية ومنطقة مزرعة الضهر حيث هناك مزرعة تخطط لانشاء طاقة شمسية بداياتها".

ولفت يزبك الى أنه "بما ان هناك اشكالية عقارية وردني اكثر من اتصال من المنطقة ومن اتحادات البلديات عن قلق كبير وخوف من إقامة هذا المشروع فهي منطقة زراعية سياحية وإقامة المشروع بمنطقة لصيقة جدا لمكان حضاري ستقضي على الاحراج وتسبب اثر بيئي على الاهالي وتمنع التوسع الحضري للقرى".

وذكر أن "هناك خطر على الأشجار الدهرية من زيتون وكروم وغيره وحاولنا بهذه الجلسة بحضور وزيرة البيئة وممثل عن وزير الطاقة ان نطلع على هذا المشروع بتفاصيله والنقاط التي يخاف منها الاهالي وتبين ان المشروع غير محدد ووزيرة البيئة وضعت شروطا دقيقة وهذه الشركة لم تلب اي شرط من هذه الشروط حتى الساعة".

بدورها، اعتبرت النائب نجاة صليبا ان "المنطقة كلها صنوبر وفيها تنوع بيولوجي كبير والأهالي استطاعوا المحافظة على منطقة جميلة ومتنوعة بيولوجيا وهي منطقة خضراء تحوي شجر صنوبر معمر وزيتون ويجب ان نهتم بها وتعطي رونقا والأهالي يعترضون لانهم لا يقبلون الاستغناء عن كل هذا الخضار الذي حافظوا عليها سنوات عديدة ونحن نقف معهم".