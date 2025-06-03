الصدي بحث في أبوظبي بالاستثمار بقطاع الطاقة: إعلان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال أسابيع

زار وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، أبوظبي، حيث عقد اجتماع عمل مع وزير الصّناعة والتّكنولوجيا المتقدّمة في الإمارات سلطان أحمد الجابر، الّذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" والرّئيس التّنفيذي لشركة "بترول أبوظبي الوطنيّة" (أدنوك) ومجموعة شركاتها، بحضور مدراء شركات الطّاقة في الإمارات وسفير ​لبنان​ لدى الإمارات فؤاد دندن.

وعرض الصدي لـ"وضع الطّاقة في لبنان، والخطوات الإصلاحيّة الّتي يقوم بها. كما تناول سبل الاستثمار في القطاع". وطمأن المشاركين الّذين سألوا عن سبل انتظام العمل في القطاع والشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة، بأنّ "الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء ستبصر النّور خلال أسابيع".

وقد أعرب الحاضرون عن "استعدادهم للمساهمة بالحلول البعيدة الأمد، وبانتظار اكتمالها جهوزيّتهم لدعم حلول موقّتة"، بحسب بيان مكتب الصدي.