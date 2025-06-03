الرئيس عون خلال لقائه عراقجي: لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أن "لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران"، مؤكداً أن "الحوار الداخلي هو المدخل لحل المسائل المختلف عليها، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف".

وقال الرئيس عون "إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان من الأولويات التي نعمل عليها مع الحكومة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفق القوانين المرعية الاجراء".

بدوره، قال عراقجي، "إيران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لانهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أن "دعم ايران للبنان يأتي في اطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في ال​سياسة​ الداخلية، وايران تدعم الحوار الوطني في لبنان بين الطوائف والمجموعات والاتجاهات المختلفة".