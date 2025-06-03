بلدية جبيل أعلنت إجراءات لتنظيم الشاطئ: ممنوع إدخال الحيوانات والنرجيلة والمشروبات الروحية

أعلنت ​بلدية جبيل​- بيبلوس، "في إطار سعيها للحفاظ على النّظام والنّظافة العامّة، وصورة جبيل كوجهة سياحيّة راقية"، مجموعةً من الإجراءات التّنظيميّة تحت عنوان "خطوط حمر على الخطّ الأزرق"، تهدف إلى "ضبط السّلوكيّات على الشّاطئ وضمان راحة الزّوار وسلامة البيئة".

وأوضحت في بيان، أنّ "بموجب هذه التّعليمات، تُمنع السّباحة بعد السّاعة الثّامنة ليلًا، ويُمنع إدخال الحيوانات إلى الشّاطئ على أنواعها كافّة، كما يُمنع إدخال النّرجيلة، ويُشترط على كل من يرغب بالنّزول إلى مياه البحر أو الجلوس على الشّاطئ الالتزام بارتداء اللّباس المخصّص للسّباحة فقط؛ حفاظًا على الذّوق العام".

وشدّدت البلديّة على "منع إدخال المشروبات الرّوحيّة على أنواعها كافّة، كما تمنع إدخال الشّماسي والكراسي والطّاولات الخاصّة. كذلك، يُمنع إدخال المأكولات الّتي تحتاج إلى تحضير أو طبخ، ويُسمح فقط بإحضار السندويشات الباردة"، مؤكّدةً أنّ "الشّاطئ مخصّص للسّباحة فقط، وعليه يُمنع القيام بأي نشاط من نوع "البيكنيك".

ودعت جميع الزوّار إلى "الالتزام بتوضيب نفاياتهم الشّخصيّة ورميها في المستوعبات المخصّصة، وعدم تركها على الشّاطئ، حفاظًا على النّظافة وسلامة البيئة"، مشيرةً إلى أنّ "أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونيّة المناسبة، لما فيه المصلحة العامّة".